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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Bilmez’den pandemi kısıtlamalarına uyan Van halkına teşekkür

Vali Bilmez’den pandemi kısıtlamalarına uyan Van halkına teşekkür

Vali Bilmez'in açılmaması

Hafta Sonu Jandarma Güvenlik Güçleri Yasaklar Sağlık Çalışanları 

-Vali Bilmez'n ziyaretleri (Fotoğraf)
-Diğer detaylar (Fotoğraf)

( VAN ) VAN

- Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kısıtlamalarda alınan tedbirler ve yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Görev yapan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Vali Bilmez, kısıtlamalara uyan vatandaşlara da teşekkür etti. Vali Bilmez öğlen saatlerinde beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Gevaş İlçesi Balaban Jandarma Uygulama Noktasına gitti. Burada Gevaş Kaymakamı Hamit Genç tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, görevli personelle bir süre sohbet ederek uygulama noktasının işleyişi hakkında bilgi aldı. Buradaki ziyaretinin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler Edremit Polis Uygulama Noktası, Kurubaş Polis Uygulama Noktası, Erçek Jandarma Uygulama Noktası, Özalp Yolu Polis Uygulama Noktası ve Erciş Yolu Polis Uygulama Noktalarını da ziyaret ederek yapılan uygulamayı yerinde denetledi. Görev başında bulunan jandarma ve emniyet personelinin titizlikle çalıştığını ifade eden Vali Bilmez, “Bunu yanında asıl güzel olan vatandaşların kısıtlamalara ciddi oranda uyması. Van genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına ve yasaklara uyduğunu gördük. Bu bizi sevindirdi. Bundan dolayı Van halkına teşekkür ediyorum. Pandemi ile ilgili tedbirlere devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu salgından kurtulacağız. Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmalıyız. Bunun için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza da Van halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)
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