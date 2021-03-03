Vali Bilmez’den esnafa teşekkür ziyareti

--Vali Bilmez'in esnaflarla sohbet etmesi

--Vali Bilmez'in açıklaması

--Diğer detaylar



( VAN ) -- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez- “Van’ın bütün hastanelerinde yatan toplam hasta sayımız 50’nin altındadır” VAN



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye risk haritasında Van’ın düşük riskli iller arasında yer almasından dolayı esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu. Türkiye risk haritasında Van’ın mavi renk ile düşük riskli iller arasında yer almasından dolayı Vali Bilmez, beraberindeki Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge ile esnafı gezerek teşekkür etti. Ziyaretleri sırasında sahip olunan mavi rengin değişmemesi için kurallara bundan sonrada uyulması noktasında esnafa uyarılarda bulunan Vali Bilmez, kendilerine bol kazanç diledi. Daha sonra ziyaretleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Bilmez, “İlimizde kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte esnafı ziyaret ederek hem hayırlı mesailer diledik hem de Van’ın mavi renginin muhafaza edilmesi için mevcut kurallara uyulması konusunda uyarılarda ve denetimlerde bulunduk” dedi.

Vatandaşlarda bir memnuniyet olduğunu ve bu sürecin devam etmesi için hassasiyetle davranıldığını ifade eden Vali Bilmez, “İlimizin düşük riskli olmasından dolayı esnafa ve Van halkına teşekkür ediyorum. Bunun yanında yine kentimizin renginin mavi olması için çaba sarf eden bütün sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca güvenlik güçlerimizin, imamlarımızın ve öğretmenlerimizin ciddi bir katkısı oldu, meslek odalarımızın duyarlılığı oldu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah aynı tedbirlere hep birlikte devam edeceğiz ve kentimizin hızlı bir şekilde normalleşmesini sürdüreceğiz. Temennimiz, İran’da da hastalık olumlu seyreder ve bir an ince sınır kapılarının açılmasıyla da Van esnafımızın gerçek anlamda güldüğüne şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Tedbirler kalktı diye rehavete kapılmamak lazım” Van’daki vaka durumunun genelde iyi olduğuna vurgu yapan Bilmez, “Şu an var olan vakaların büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yine vakaların bir kısmı il dışından kentimize gelen kişilerden kaynaklanmaktadır. Van’ın bütün hastanelerinde yatan toplam hasta sayımız 50’nin altındadır. Biz yine de kendinden şüphelenen kişilerin çağrı merkezimizle irtibata geçmesini istiyoruz. Ekiplerimiz mutlaka evde onu ziyaret edecekler ve tedavilerini yapacaklardır. Tedbirler kalktı diye rehavete kapılmamak lazım. Ben vatandaşlarımızın aynı hassasiyetle tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Van’ın genel anlamda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu da sözlerine ekleyen Bilmez, bu kuralların uygulanması noktasında denetimlere bundan sonra daha fazla devam edeceklerini söyledi.



(ATL-MSA-Y)



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