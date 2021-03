Vali Bilmez, AFAD gönüllülerine kimliklerini verdi

-Konuşmalar

- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri için kimlik dağıtım töreni düzenlendi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarda devam etti. Törende bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın afet riski yüksek olan bir il olduğunu söyledi.



Bilmez, “Geçen yıl yaşanan çığda 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha sonra yaşanan depremde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketinde hem mal hem de can kaybımız oldu. İlimizin ve ülkemizin yerini değiştiremeyeceğimize göre bu afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunun için gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.

Vatandaşların AFAD çalışmalarına katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Bilmez, “AFAD Başkanlığımızın afetlere müdahale kapsamında ülke çapında planlamaları var. Her kuruma düşen görevler var. Bunun tatbikatları yapılıyor. Vatandaşlarımızın da AFAD'ın çalışmalarında gönüllü katkı sunması gerekiyor. 2011 yılında ilimizde büyük bir deprem meydana geldi. Yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu depremde AFAD'ın müdahaleleri ve deprem sonrası yapılanlar dünyaya örnek olunabilecek çalışmalardı. 1976'da meydana gelen Çaldıran depreminde enkaz altında kalan bir kişinin 2 ay sonra çıkartıldığını öğrendim. Nerden nereye geldiğimizi görüyorsunuz. Gönüllü ayağımızın eğitimli olması, onlarında sistemin bir parçası haline gelmesi gerekiyordu” diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da, “3 modülden oluşan eğitim programıyla temel AFAD gönüllüsü eğitim programı, destek AFAD gönüllüsü eğitim programı ve uzman AFAD eğitim programıyla farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Afet ve acil durumların her aşamasında, dünyada olduğu gibi toplumun tamamının gönüllülük faaliyetlerine katımının sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. AFAD gönüllüsü olabilmek için AFAD gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınmakta, başvuru yapmak isteyen kişiler SMS ve e-mail yoluyla https://gonullu.afad.gov.tr/ adresinden yönlendirileceklerdir” ifadelerini kullandı. AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise AFAD gönüllülüğü projesinin AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız o kadar çabuk sahiplendiler ki bu projeyi, çok kısa bir sürede dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şekilde binlerce vatandaşımız e-Devlet üzerinden sisteme kayıt olmak suretiyle AFAD gönüllüsü oldular” şeklinde konuştu.

Tören, gönüllülere dağıtılan AFAD kimlik kartının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve daire müdürleri ile gönüllüler katıldı.

(MSA-Y)



