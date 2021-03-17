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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Bilgin: “Biz bu virüsle yaşayacağız'

Vali Bilgin: “Biz bu virüsle yaşayacağız'

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Kapalı Pazar Yeri denetim ve açıklama

( KIRKLARELİ ) Vali Bilgin: “Biz bu virüsle yaşayacağız" KIRKLARELİ

Aritas Sosyal Hayat Gori Trol 


- Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı Dinamik Denetim kapsamında Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kapalı Pazar Yerinde denetim gerçekleştirdi. Korona virüs risk haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırklareli’nde Vali Osman Bilgin, Kapalı Pazar Yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşlara kurallara daha fazla önem göstererek uymaları yönünde uyarıda bulundu. Bilgin denetim sonrası yaptığı açıklamada vatandaşların artık yaşantılarını virüse göre planlaması gerektiğini vurgulayarak, “Kontrollü sosyal hayatı, yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Yani biz bu virüsle yaşayacağız. Eğer bunu öğrenemezsek sadece sağlık olarak değil, ekonomik ve sosyal açıdan da sıkıntı yaşarız. O nedenle 'mutasyon var, virüs öyle oldu, böyle oldu' demek yerine maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet edeceğiz” diye konuştu.
Risk haritasına göre “turuncu” bölgede olan Kırklareli’nin bu hafta değişmiş olsaydı “kırmızı” kategoride yer alacağını dile getiren Vali Bilgin, “Bu hafta kategori değişmiş olsaydı, kırmızı kategoriye geçiyorduk. Bu nedenle vatandaşlarımızı tedbirlere daha fazla uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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