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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali Ayhan vefat eden babasının cenazesini kendi kıldırdı

Vali Ayhan vefat eden babasının cenazesini kendi kıldırdı

- Cenaze ve yakınları

Başsağlığı Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-- Vali Ayhan ve cenaze namazı
-- Valinin cenaze namazını kıldırması
-- Detaylar ve mezarlık

( BAYBURT ) BAYBURT

- Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan, Bayburt’ta ebediyete uğurlandı. Vali Ayhan, babasının cenaze namazını kendi kıldırdı. 68 yaşında hayatını kaybeden Ednail Ayhan, Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Babasına son vazifesini cenaze namazını bizzat kıldırarak yerine getiren Vali Salih Ayhan, katılımcılardan helallik isteyerek; "Kıymetli babamız, her fanî gibi emanetini sahibine teslim etti. Biz evlatları olarak ondan razıydık, Rabbim de ona rahmetiyle muamele eylesin." dedi.
Defin işleminin ardından kendisine ve ailesine iletilen taziyeleri kabul eden Vali Salih Ayhan, "Uzaktan yakından gelerek ve dualarıyla hüznümüzü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerine yer verdi. Cenazeye katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Valisi Salih Ayhan’a başsağlığında bulundu. (AA-AA-Y)
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