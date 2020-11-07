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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi - SİVAS

Vali Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi - SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan'ın okulda 8. sınıf öğrencisi Ömer Coşkun ile sohbeti - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Ömer Coşkun'la okuldan çıkması - Öğrencinin makam aracına binmesi - Öğrencinin makam aracıyla gezdikten sonra okuluna gelmesi Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmediSİVAS (AA) - Sivas 'ta destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, bir öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini yerine getirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, destekleme ve yetiştirme kursu ziyaretleri kapsamında Mimarsinan Mahallesi'ndeki Celal Bayar Ortaokulu'nu ziyaret ettiBurada öğrencilere, "Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı?" diye soran Ayhan'a, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Coşkun, makam aracına binmek istediğini iletti.Bu isteği geri çevirmeyen Ayhan, ziyaret edeceği sonraki okula makam aracına bindirdiği Ömer Coşkun'la gitti.

Makam Aracı Öğrenciler 

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