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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Ayhan’ın koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat

Vali Ayhan’ın koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat

küçük çocukların vali makamına oturması detay

Ali İl Küçük Çocuk Yetim Çocuklar Oğlan Yetim Çocuk 

-vali ile sohbet detay
-çocukların talepleri detay
-detaylar

( SİVAS )- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivas Valisi Salih Ayhan’ın koltuğunu temsili olarak devralan köy okulu öğrencisi Ceyda Öztürk’ün ilk talimatı duygulandırdı SİVAS

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sivas Valisi Salih Ayhan’ın koltuğunu temsili olarak devralan köy okulu öğrencisi Ceyda Öztürk’ün ilk talimatı duygulandırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan da koltuğunu temsili olarak Yakupoğlan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk’e teslim etti. Vali Ayhan’ın makamını temsili olarak devralan Öztürk’ün ilk talimatı dikkat çekti. Öztürk, öksüz ve yetim çocuklara bugüne özel hediyelerin dağıtılmasını istedi. Yakupoğlan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk ile Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Taha Berke Arslan’ın diğer talimatlarıysa yeni köy okulları inşa edilmesi ve köylere park yapılması oldu. Vali Salih Ayhan ise Ceyda Öztürk ve Taha Berke Arslan'a çeşitli hediyeler verdi.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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