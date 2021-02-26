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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu

Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu

Mevlid programından detaylar

( SİVAS )- Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi SİVAS

Kalp Krizi İlahi 


- Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Bayburt’ta yaşayan babası Ednail Ayhan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde merhum Ednail Ayhan için mevlid-i şerif okundu. Mevlit programına Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Rektör yardımcıları katılım gösterdi. Programda Kuran-ı kerim tilavetinin ardından dua edildi.
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