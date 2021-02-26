Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu



- Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Bayburt’ta yaşayan babası Ednail Ayhan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde merhum Ednail Ayhan için mevlid-i şerif okundu. Mevlit programına Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Rektör yardımcıları katılım gösterdi. Programda Kuran-ı kerim tilavetinin ardından dua edildi.



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