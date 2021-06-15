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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Vali Aydoğdu: 'Vakalar sıfıra yakın hastaneler boşalmak üzere'

Vali Aydoğdu: 'Vakalar sıfıra yakın hastaneler boşalmak üzere'

Hastaneden görüntü

Rehabilitasyon Hastane Sayılar Aşı Trol 

-Ambulans görüntüsü
-Korona hastası ambulanstan inişi
-Polis ekipleri görüntü
-Aksaray genel görüntü (Drone)
-Vali Aydoğdu Röp.
-Vatandaş aşılama görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) Vali Aydoğdu: "Vakalar sıfıra yakın hastaneler boşalmak üzere" AKSARAY

- Aksaray’da Korona Virüs (Covid-19) kapsamında Vali Hamza Aydoğdu’nun ‘Devlet Millet El Ele, Korona Virüsle Mücadele’ sloganıyla yürütülen etkin mücadele meyvelerini verdi. Kentte vaka sayılarının sıfıra yakın olduğunu belirten Vali Aydoğdu, hastanelerin de boşalmak üzere olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Aksaray’da da binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs sürecinde Aksaray’da vaka sayıları sıfıra yaklaştı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun ‘Devlet Millet El Ele, Korona Virüsle Mücadele’ sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kentte vatandaşlar adeta birbirine kenetlenerek etkin bir mücadele yürüttü. Yürütülen mücadelenin ardından açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hastanelerin boşalmak üzere olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde Aksaray’da bitme noktasına geldik. Şu anda sayılarımız sıfıra yakın bir düzeye geldi. Hastanede boşalmak üzere. Şu anda her şey kontrol altında. Öncelikle 1.5 yıl boyunca hakikaten gerildik, çocuklarımız evde kaldı, sokağa çıkamadılar, okula gidemediler. Ama buna rağmen Aksaray’da çok ciddi bir mücadele yapıldı tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Öncelikle tüm Aksaraylılara ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası süreç şöyle. Bizim hem Aksaraylılar olarak, hem birim amirleri olarak bir rehabilitasyon durumuna, rehabite etmemiz gerekiyor. Onun için bununla ilgili arkadaşlarımızla programlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.
(YC-AH-
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