Vali Aydoğdu minik Berra’ya verdiği sözü tuttu

-Vali Aydoğdu araçtan inmesi

-Vali Aydoğdu’yu Berra’nın karşılaması

-Vali Aydoğdu’nun Berra ile sohbeti

-Vali okul ziyareti

-Vali Aydoğdu derse katılması

-Vali Aydoğdu Berra’ya belge vermesi

-Minik Berra ile Röp.



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu hafta sonu kent merkezinde karşılaştığı ve kendisini okuluna davet eden Berra Özdemir’i öğrenim gördüğü Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda ziyaret etti. Okulu Müdürü Hayati Güçlü ile birlikte Vali Hamza Aydoğdu’yu karşılayan Berra Özdemir, ziyaret nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. Vali Hamza Aydoğdu, Berra ile birlikte 2-C sınıfına geçerek, kendisiyle ve sınıf arkadaşları ile bir süre sohbet etti. Vali Aydoğdu söz vermenin ve verilen sözün yerine getirilmesinin önemini belirterek, “Söz veriyorsak mutlaka yerine getirmeliyiz. Biz Berra’nın okulunuza davetini kabul ettik. Gelip ziyaret edeceğiz diye söz verdik ve şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz” diyerek miniklere verilen sözlerin yerine getirilmesini büyük önem taşıdığını söyledi.



Kitap ve okul üzerine öğrencilerle bir süre görüşen Vali Aydoğdu, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek, havaların soğuduğunu üşütüp nezle olmaları için kendilerine iyi bakmalarını istedi. Vali Hamza Aydoğdu Sınıf Öğretmeni Mevlüde K. Doğan tarafından hazırlanan ‘Barışmanço Bizimle’ ve ‘Kendimi Eğitiyorum’ Tiwing projelerini başarı ile tamamlamalarından dolayı Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından gönderilen kalite etiketi belgelerini öğrencilere takdim ederek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.



loading...