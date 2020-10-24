Vali Aydoğdu: “Aksaray’ı Aksaraylılar tanımıyor”

-Vali Aydoğdu Röp.

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( AKSARAY ) AKSARAY



- ‘Aksaray Marka Kent Çalıştayı’nda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, “Aksaray’ı Aksaraylılar tanımıyor. Yani en temel problemimiz bu. Bir insan yaşadığı toprakları, şehri tanıması gerekiyor” dedi.

Tarım ve hayvancılığıyla, turizm ve sanayisiyle hızla gelişen ve güzelleşen Aksaray’da siyasiler, bürokrasiler, belediye, STK’lar, daire müdürleri ve üniversiteler el ele vererek marka şehir kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Aksaray Valiliği tarafından “Aksaray Gelişim ve Markalaşma Projesi” kapsamında “Aksaray Marka Kent Çalıştayı” düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalıştayda herkes fikrini ve öngörüsünü ortaya koyarak Aksaray’ın gelişimi, tanıtımı ve marka şehir olma anlamında görüşlerini masaya yatırdı.Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’ı Aksaraylıların tanımadığını belirterek, Aksaray’ın çok güzel değerlerinin olduğunu kaydetti.

Amaçlarının, Aksaray’daki insanların huzurlu bir şehir ortamında geleceğe ilerlemelerini sağlamak olduğunu belirten Vali Aydoğdu, “Burada 4 aydır şunu görüyorum. Aksaray’ı Aksaraylılar tanımıyor. Yani en temel problemimiz bu. Bir insan yaşadığı toprakları, şehri tanıması gerekiyor. Aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Aksaray’ın çok güze değerleri var. Hem sanayide hem tarımda hem turizmde hem de eğitimde. Biz bu değerleri Aksaraylılar olarak ne kadar biliyoruz? Ve hayatımızda aidiyet duygumuz nasıl. Aksaray bu değerleriyle geleceğe nasıl taşınacak ve şu anda Aksaray’da yaşayan çocuklarımız, insanlarımız, Aksaray ile ilgili ne kadar farkındalar. Aksaray’ın farkında olmak, Aksaray’ın ürettiği değerlerin farkında olmak. Bununla ilgili güzel bir çalıştay yaptık. Ben umut ediyorum ki bu çalıştay kısa, uzun ve orta vadede bizim eylem planlarımıza yön verecek. Bizim buradaki amacımız şu, bilinmesi gerekiyor. Aksaray’daki insanlar, huzurlu bir şehir ortamında, kendilerini, çocuklarını geleceğe taşıyacak bir ortamda hayatlarını idame etsinler istiyoruz. Bazen bir şehri markalaştırmak, görünür kılmak, farkındalık oluşturabilmek için o şehrin insanlarının oraya ait olduklarını hissetmeleri gerekir. O şehrin değerlerini bilmeleri, o şehrin değerleriyle ileriye doğru yürümeleri gerekir” dedi.

Çalıştaya Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, daire müdürleri, STK başkanları, üniversite hocaları ve çok sayıda davetli katıldı.





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