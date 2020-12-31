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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Ayaz’dan yeni yılın ilk saniyelerinde güzel haber: 'İlimizde son dönemdeki veriler gayet iyi'

Vali Ayaz’dan yeni yılın ilk saniyelerinde güzel haber: 'İlimizde son dönemdeki veriler gayet iyi'

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Belediye Başkanı Ali Ay Memur Yeni Yıl Basın Mensupları 

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( ÇANKIRI ) Vali Ayaz’dan yeni yılın ilk saniyelerinde güzel haber: "İlimizde son dönemdeki veriler gayet iyi"- Vali Ayaz yeni yılı kutladı ÇANKIRI

- Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, görev yapmakta olan polis memurlarının yeni yılını kutladı. Vali Ayaz, korona virüs ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini açıkladı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kısıtlama dolayısıyla şehrin çeşitli bölgelerinde görev alan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Abdullah Ayaz ile beraber ziyarete Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek katıldı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda gecenin bu saatinde bizimle olan basın mensuplarının yeni yılın sonrasında da vatandaşlarımızı yeni yıllarını tebrik ediyoruz. Hayırlı bir 2021 yılı diliyoruz. 2021 yılının 2020 yılından çok daha farklı bir seyir izlemesi. İnşallah sağlıklı günlerin yakın olduğu kanaatindeyiz. 2021 yılında el birliği içerisinde vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere uyumu ve desteğiyle beraber sağlıklı günlere ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. 2020 yılının neredeyse tamamında esas gündem korona virüstü. Bu konuda sona geldiğimizi düşünüyoruz. İlimizde son dönemdeki veriler gayet iyi. Vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tedbirlere uyumlarından dolayı. İnşallah birkaç ay daha sabır istiyoruz. Aşıların yaygınlaşmasıyla beraber önümüzdeki süreçte tedbirlerde hafifleme olacağı, salgında gerileme olacağı şu anki beklentimiz. 2021 yılında da ilimiz için elimizden geleni belediye başkanımızla mesai arkadaşlarımızla beraber gayret içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimizden biraz daha sabır tedbirlere riayet etmeleri. Sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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