Vali Atik ve Başkan Zolan söndürme çalışmalarını yerinden takip etti

-Vali Atik konuşma

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( DENİZLİ )- Denizli Valisi Ali Fuat Atik:- “Sosyal medyada astı astarı olmayan bir takım bilgiler dolaşmaktadır”- “Yangının kontrol altına alma çalışmalarımız devam etmektedir” DENİZLİ



- Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde geniş alana yayılarak ilerleyen orman yangınını söndürme çalışmalarını bizzat bölgeye giderek yerinden takip etti. Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş alana yayılan orman yangınına hızla müdahale devam ederken, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunuldu. Yangın ihbarını alır almaz müdahale edildiğini belirten Vali Atik, sosyal medyada ise aslı olmayan şeylerin paylaşıldığını belirtti.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Vali Atik, “Yaklaşık saat 13.30 sıralarında yangın ihbarının alır almaz orman ekipleri ve Denizli Büyükşehir ekipleri ile birlikte anında yangına müdahale ettik. Şu anda yangının kontrol altına alma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kısa sürede netice alacağız. Bende ilk andan beri yangın sahasındaydım. Ekiplerimizin bu üstün gayretini bizzat gördüm. Bir iki saate kadar Denizlimize güzel haberi vereceğiz. Sosyal medyada astı astarı olmayan bir takım bilgiler dolaşmaktadır. Fakat böyle bir konu olsa, ben yöneticilik anlayışım gereği anında bu durumu basınla paylaşırım. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bir tanesi içerisinde bulunmuş olduğumuz köy. Bu köyünde adı boşaltıldı olarak geçiyor. Herkes günlük normal yaşantısını devam ettiriyor. Resmi açıklamaların dışına itibar etmeyin. Biz yangınla mı mücadele edelim, yalan haberler ile mi mücadele edelim. Bırakın işimizi yapalım. Şu anda ekiplerimiz yangını söndürmek için uğraşıyorlar, sebebe daha sonra bakacağız” dedi.

(EEP-MB-Y)

