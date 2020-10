Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi

-Vali Atik konuşmasından görüntü

( DENİZLİ )- Başkan Zolan: “Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum”- “Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır” DENİZLİ



- Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyan muhtarlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Denizli'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Denizli Valiliği önünde düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay, yönetimler ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Denizli Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik burada yaptığı konuşmada, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Denizli’de görev yapan muhatlarla bir araya gelip, hasbihal etmek istediklerini söyledi.



Denizli'de muhtarlarla birlikte ortak hizmetlere imza attıklarını söyleyen Vali Atik, “Bize aktarılması gereken hususları bir aile ortamı içerisinde hep birlikte değerlendirelim istedik. Zaten belediye başkanlarımız sizlerin talepleri noktasında her türlü desteği veriyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününüz tebrik ederim” dedi.

“Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, muhtarların vatandaşların ilk ulaşacağı kişiler olduğunu belirterek, “Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır. Muhtarlarımızın kapıları vatandaşımıza 24 saat açıktır. Vatandaşın tüm sorunlarını aktarabildiği ilk kişidir muhtarlarımız. Denizli'de muhtarlarla uzun yıllardır çalışıyoruz, her bir mahallenin sorunları için büyük gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla muhtarlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Aslında sizler bizim yol arkadaşımızsınız. Çözüm ortağımızsınız, sevincimizde kederimizde beraber olduğumuz kişilersiniz. Ben tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ülkemizi şehrimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu da, muhtarların mahalle içerisinden seçilen ağabey, abla, baba, kardeş olduğunu belirterek, "Muhtar hiçbir zaman 'ben şu işi yapamıyorum, bu işi yapamıyorum' demez. Muhtar, mahalledeki sorunların çözümü için kamu kurumları ile köprü görevi yapan kurumdur. Ben bugünün kutlanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

“Kavuşturma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay muhtarların zor şartlar altında görev yaptıklarını, bugün kendilerine her türlü imkanı sunanlara teşekkür etti. Kalay, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahalle sakinlerimizin ortak istekleri ve muhtarlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.





