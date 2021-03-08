Vali amcalarının çağrısına destek oldular, haritanın rengini değiştirdiler

-Amasya Valisi Röportaj

-Çocukların haritayı boyama anı detay görüntüleri

-Eylül Zeynep Röportaj

-Haritayı cama asma görüntüsü,

-İpek Gündüz'ün haritayı boyama detay görüntüleri

-İpek Gündüz Röportaj



( AMASYA -ÖZEL-DRONE)-Vali Masatlı: "Kırmızı renkli olan illerimize seyahat etmemeliyiz" AMASYA



- Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başlatmış olduğu 14 günlük gönüllü karantina çağrısına Taşova ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Anasınıfı öğrencilerinden destek geldi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı yapmış olduğu çağrıda, “Haritada ilimiz kırmızı renkte görüldü.

Tabii, bununla ilgili bizler elimizden geldiği kadar çalışmaları yürütüyoruz. Bu yayılımı azaltmak bakımından tabii ki maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyacağız. Onun dışında zorunlu olmadıkça, özellikle kırmızı renkli olan illerimize seyahat etmemeliyiz. Seyahatimizi olabildiğince kısıtlamalıyız. Eğer gitmek zorundaysak süratle orada işimizi halledip tekrar ilimize dönmemiz bu noktada önemli. Bize fayda sağlayacaktır. Ben buradan tüm Amasyalı hemşerilerimize şu çağrıda bulunuyorum. Gelin iki hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadelede ki gücümüzü artırarak, bunun üstesinden gelelim. Bunu bizler; esnaflarımız için yapalım, öğrencilerimiz için yapalım, yaşlılarımız için yapalım ve gençlerimiz için yapalım. Gelin hep beraber birlikte mücadele edelim. Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Onun için gelin 'Amasya 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim' zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Kurallara harfiyen uyalım ve haritadaki rengimizi değiştirelim” ifadelerini kullandı. Taşova Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Zeynep Gündüz ve ana sınıfı öğrencisi 4 yaşındaki İpek Gündüz salgın sürecinde evde kaldıkları zaman diliminde Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başlattığı “14 günlük gönüllü karantina” çağrısına destek verdiler. Vali Masatlı’nın “ Amasya 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Haritadaki rengimizi değiştirelim” demesinin ardından evlerinde kalan çocuklar Amasya il haritasının renklerini maviye boyayıp, evlerinin camlarına astılar. Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eylül Zeynep Gündüz (9), “ Vali Amcamızın başlatmış olduğu 14 günlük gönüllü karantina çağrısına biz çocuklar olarak evimizde kalarak destek oluyoruz. Amasya’mızın haritasını maviye boyuyoruz” dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Anasını öğrencisi İpek Gündüz (4), “ Vali Amcamızın başlattığı 14 günlük gönüllü karantinada evimizde kalıyoruz, Amasya haritamızı maviye boyuyoruz” şeklinde konuştu.

İki öğrencide boyadıkları Amasya il haritasını evlerinin camlarına asarak, Vali Mustafa Masatlı’nın çağrısına destek oldu.



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