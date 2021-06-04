- Vali Aksoy, “Aydın’da 6 bin 473 ağacın kesilmesi önlendi”

--Öğrencilere bisiklet ve ödüllerinin verilmesi

--Vali Aksoy açıklama

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla sıfır atık projesinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye edilmesi programında yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana yürütülen sıfır atık çalışmaları sayesinde Aydın’da 6 bin 473 ağacın kesilmesinin önlediğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Dünya Çevre Günü kutlama programım kapsamında ilk ve orta öğretim okulları arasında yapılan sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar ile ilk beşe giren okullar ve çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere bisikletleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından teslim edildi. 11 bin 900 kilogram atık ile Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu, 8 bin 716 kilogram atıkla Efeler Ticaret Odası İlkokulu, 8 bin 290 kilogram atıkla Sultanhisar Zafer Ortaokulu, 4 bin 525 kilogram atıkla Efeler Ortaokulu, 4 bin 090 kilogram atıkla Kuşadası Bel-Kent Ortaokulu öğrencileri bisiklet almaya hak kazandı. “1293 Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi verildi” Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Sıfır Atık projesinin tüm Türkiye’de devam ettiğini belirterek, “Aydın ilinde 1435 kişi, kurum ve kuruluşa bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

İlimiz genelinde baktığımızda 18 belediye hizmet binasına sıfır atık temel seviye belgesi verildi.

Yine bu tür eğitimler kapsamında toplamda 1293 sıfır atık temel seviye belgesi verilerek bu çalışmalar gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

“6 bin 473 ağacın kesilmesi önlendi” 2019 yılında ortaya konulan Sıfır Atık çalışması ile birlikte o tarihten itibaren Aydın’da yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Vali Aksoy, “Aydın’da 1903 ton kağıt, 502 ton atık plastik, 250 kilogram atık pil, 6 bin 770 kilogram elektronik atık, 2 bin 412 kilogram cam, 1949 ton atık metal, 2 bin 572 kilogram bitkisel yağ toplanarak bunlar geri dönüşüme kazandırılmıştır. 2 bin 730 metreküp depolama alanı yapılan bu çalışmalarla tasarruf sağlanmış, 2 milyon 599 bin kilovat saat enerji tasarrufu gerçekleştirilmiş. 327 bin 468 litre petrol tasarrufu sağlanmış, 10 bin 661 metreküp su tasarrufu, 640 ton hammadde tasarrufu sağlanmış, 2 bin 572 litre biodizel üretilmiş ve bu sayede toplamda 6 bin 473 ağacın kesilmesi önlenmiştir” bilgisini verdi. “Gençlerin hassasiyeti memnuniyet verici” Okullarda sıfır atık projesinin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Vali Aksoy, “Aydın il genelinde sıfır atık konusunda en iyi çalışmayı yapan beş okul belirlenmiştir. Bu beş okulumuzda bu çalışmalara en fazla katkı veren öğrencilerimize bisiklet vererek çalışmalarını ödüllendirmiş olacağız. Gençlerimizin çevreye karşı büyük bir hassasiyet içinde olduklarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir çevreye sahip ortamı ortaya koymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bisiklet almaya hak kazanan Efeler Ticaret Odası İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Ceydanur Uğurlu, sıfır atık projesi kapsamında atık pil ve camları topladıklarını ve bisikleti kazanmayı hak ettiğini dile getirdi. (OD-Y)

