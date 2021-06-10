Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali Akın, “Kırşehir’de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz”

Vali Akın, “Kırşehir’de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz”

Afad personeli

Teknoloji Farkındalık Sivil Toplum Öğrenciler Kamu Görevlileri 

-Eğitim çadırı
-Vali geliş
-Malzemelerin incelenmesi
-Görevli personelin afad aracı tanıtımı
-Bilinçlendirme broşürü tanıtımı yapan personelden valinin tanıtım istemesi
-Görevlilerin anlatımları
-Vali akın konuşması

( KIRŞEHİR )- Kırşehir’de, kamu görevlileri öncelikli eğitim çalışmaları başladı KIRŞEHİR

- İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından koordine edilen AFAD eğitim çadırı Kırşehir’de, Cacabey Meydanında bilinçlendirme faaliyeti yürütüyor. Kırşehir’de, çalışan personeli denetleyen ve yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Vali İbrahim Akın, depremlerin nasıl, ne zaman ve nereye geleceğinin şu anki teknoloji ile bilinemediğini ve bu noktada eğitim faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi.

Vali Akın, eğitim çadırı incelemesi ve bilgilendirmesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Kırşehirlileri bilinçlendirerek afetler konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ülke genelinde 51 milyon vatandaşa eğitim verilmesi hedeflendi. Kırşehir’de, en az 150 bin vatandaşa bu eğitimleri vermeyi hedefliyoruz”dedi.
Kırşehir’de, eğitimlerden 40 bin kişinin faydalandığını da aktaran Vali İbrahim Akın, “AFAD’ın eğitim faaliyetlerinden kamu görevlileri, cami görevlileri ve cemaat, sivil toplum kuruluşları, muhtaralar bilinçlendirme çalışmalarından faydalandı. Eğitim süreçleri devam ediyor. Okullarda öğrencilere, kamu görevlileri ile birlikte tüm vatandaşlarımıza ulaşabildiğimiz her kişiye bu eğitimleri vereceğiz”diye konuştu.
AFAD görevlileri, meydan da yer alan eğitim çadırında olası afet durumlarında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlatırken bir yandan da broşürlerle bilinçlendirme çalışması yapıyor. (EÖ-
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement