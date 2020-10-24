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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Akbıyık’tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği

Vali Akbıyık’tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği

Görüntü sıralaması

Dera General Federasyon Başkanı Şampiyon 

-Zap’tan görüntüler
-Rafting ekibinin çalışması
-Valinin gelişi
-Valinin sporcularla sohbeti
-Rafting federasyon başkanın vali’ye çay takımı takdim etmesi
-Sporculara malzeme verilmesi
-Valinin kısa konuşması
-Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları ziyaret ederek malzeme desteğinde bulundu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte Türkiye Rafting Şampiyonasına hazırlanan sporcuları ziyaret etti. Zap Nehrinde 25-30 Ekim tarihlerinde yapılacak olan şampiyona öncesinde sporculara malzeme desteğinde bulunan Vali Akbıyık, kendilerine başarılar diledi. Ziyaretleri sırasında Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ile sohbet eden Akbıyık, Başkan Yardımcı’ ya teşekkür etti. Hakkari’nin doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Başkan Yardımcı ise Vali Akbıyık’a çay bardağı seti hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.
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