Vali Akbıyık: “Sağlık alanında güzel gelişmeler var”

-Valinin açıklaması



( HAKKARİ ) - HAKKARİ



- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte sağlık alanında çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi.



İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Kara, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Sema Balande, Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Harun Aşan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mukaddes Merve Coşkun ve Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Necdet Demir tarafından karşıladı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlıkçıların bayramını kutladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari’de de başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelinin canla başla mücadele ettiklerini belirterek, “Hakkari tarihinde olmayan gelişmeler oluyor, özellikle sağlık alanda. Başarılı bir grafik çiziyor sağlık teşkilatımız. Başta sağlık müdürümüzü, başhekimimizi, ebe ve hemşirelerimizi tek tek tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın destekleri ile ilimizde birçok sağlık yatırımı devam ediyor. Derecik'te hastanemizi bitirdik. Yüksekova'da 75 yataklı hastanemiz devam ediyor ve yüzde 80'lerde. Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçemizde kadın doğum ve çocuk hastaneleri programa alındı. Bunun haricinde ilçelerimizde gerek araç gereç açısında gerekse de diğer açılardan en üst seviyede hastanelerimiz ve sağlık kurumlarımız hizmet veriyor. Özellikle kalp merkezini açmış olmamız, Hakkari için büyük bir gelişme ve artık hastanemiz 3. basamak hastane olma yolunda ilerliyor. Korona yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım kurduk ve yatak sayılarını arttırdık. Bunların yanında araç gereç olarak ve diğer şekillerde de hastanemizi destekliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile beraber polisimizle, jandarmamızla, kaymakamlarımızla korona ile mücadelede de sağlık teşkilatımız çok iyi bir sınav veriyor. Türkiye genelinde iyi durumdayız ancak ilimizde de geçtiğimiz hafta bir artış söz konusu. Biz buradan doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, korona ile ilgili lütfen kurallara uyalım. Maske mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hakkari'miz hep mavide kalsın'' dedi.

(FT-MSA-Y)



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