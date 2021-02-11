Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali Akbıyık’ın talimatıyla ev ziyaretleri sürüyor

Vali Akbıyık’ın talimatıyla ev ziyaretleri sürüyor

Vali yardımcısının ev ziyareti

Şehit 

-Evlere taşınan koliler
-Ailelerle sohbet
-Çocuklarla yakından ilgilenmesi
-oyuncak vermesi
-Ailelerin sorunlarını dinlemesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine şehit, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin şehit, gazi ve dar gelirli ailelere yönelik ziyaretleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, kentin değişik noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Kara bata çıka aileleri ziyaret eden Vali Yardımcısı Kumbasar, ailelerle bir süre sohbet ederek gıda kolisi ve çeşitli hediyeler verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı