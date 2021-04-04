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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Vali Akbıyık: “Hakkari turizm merkezi olma yolunda”

Vali Akbıyık: “Hakkari turizm merkezi olma yolunda”

Kayak yarışması

Yarış Kayak Merkezi Allah Amatör Basın Mensupları 

-Valinin ödül vermesi
-Valinin konuşması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezinin kış turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Valilik Kupası Kayak Yarışmasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Kayak Milli Takımının neredeyse yüzde 30'unun Hakkarili ve Yüksekovalı sporculardan oluştuğunu belirterek, “İki yıl içerisinde 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masrafları valilik tarafından karşılanarak kayak öğrettik. Hakkarililerin yüzde 50'sinden fazlası profesyonel ve amatör kayak yapmayı biliyorlar. Burası İran'ın, Irak'ın, Van'ın, Şırnak'ın kayak merkezi. Kış turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanımızın Hakkari'ye özel desteği var. Neredeyse 50-100 yıllık yatırımı, hizmeti bir yılda aldık ve Hakkari merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz dahil olmak üzeri tamamında en az 2-3 proje gerçekleşiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız merkez belediyesine, ilçelerimize ve beldelerimize sürekli destek veriyor. Geçtiğimiz hafta da ziyaret ettim. 22 milyon lirayı bulacak yatırım desteğini aldık. İnşallah Yüksekova ve Hakkari'de de millet bahçesini yapmak için çalışmalara başladık. Kamu yatırımlarımız son hızıyla devem ediyor" diye konuştu.
(FT-MSA-Y)
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