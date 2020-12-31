Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Akbıyık: “Bu yıl teröre katılım olmadı”

Vali Akbıyık: “Bu yıl teröre katılım olmadı”

Valinin açıklaması

( HAKKARİ )- Hakkari Valisi İdris Akbıyık:- “Yurt içinde 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37’si teslim oldu”- “Bir yılda 2,5 ton eroin ele geçirildi” HAKKARİ

Karayolları İrak Sınırı Uyuşturucu Sınır Ötesi Terör Örgütü 


- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu yıl içinde teröre katılım olmadığını belirterek, “68 terörist etkisiz hale getirilirken, 37’si ise teslim olmuştur” dedi.
Valilik toplantı salonunda ildeki gazetecilerle bir araya gelen Vali Akbıyık, 2020 yılında il özel idaresi, belediye, sağlık, milli eğitim, karayolları, DSİ ve birçok kurumun yaptığı hizmetlere değinerek devletin bölgede büyük bir yatırım atağı başlattığını söyledi.

Hakkari’de birçok ilke imza atıldığını ifade eden Vali Akbıyık, bu yıl 25 projeyi hayata geçirdiklerini bertti. Yaklaşık 26 aydır Hakkari’de görev yaptığını söyleyen Vali Akbıyık, “İçişleri Bakanımız yaklaşık 30 defa Hakkari’ye geldi. Hakkari’nin alt ve üstyapısı için neler yapabiliriz bunun için çaba sarf ediyoruz. Hakkari yıllardır terör ve şiddetle anılıyordu, hakikaten şimdi bizim terörle ilgili bir gündemimiz yok. İlk defa 2020 yılında Hakkari’de terör örgütüne katılım olmadı ve bu çok güzel bir gelişme” dedi.
“Hakkari tarihin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor” “Terör ve şiddetin gündemden çıkmasıyla Hakkari halkı normalleşmeye başladı” diyen Vali Akbıyık, şöyle konuştu: “Bizim şehitlerimiz Irak sınırında ve sınır ötesinde doğal sebeplerdendir. Geçenlerde ırak sınırında çığ düştü, 2 şehidimiz vardı. Terör ve şiddetin gündemden çıkmasıyla Hakkari halkı normalleşmeye başladı.
Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda projeler yapıp hayata geçiriyoruz. 2020 yılında Hakkari bölgesinde yurt içinde 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 37 terörist ise teslim olmuştur. Hakkari tarihin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor. Teröristlerin ana karargâhlarını dahi etkisiz hale getirdik. Büyük darbe alan terör, telsiz görüşmelerini dahi yasakladı.” “Bir yılda 2,5 ton eroin ele geçirildi” Kaçakçılık ve uyuşturucu konularına da değinen Vali Akbıyık, “Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bir yıl içinde 2 ton 500 kilogram eroin ele geçirildi. Geçen yıl 900 küsur idi, bu yıl iki kat daha fazla uyuşturucu ele geçirdik” ifadelerini kullandı. Vali Akbıyık, toplantı sonrasında gazetecilerin yeni yılını kutlayarak değişik hediyeler verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement