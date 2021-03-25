Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek

Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek

- Etkinlik detay

Vahabi Uluslararası Amatör Lig Amatör Çam Sakızı 

--Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Bahattin Eren açıklama
--Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneği Başkanı Muzaffer Işıklar açıklama

- - Sivas’ta 1997 yılında kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı bir ilki gerçekleştirerek BAL'da Sivas’ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü derneğine 10 bin Lira destek verdi SİVAS

- Sivas’ta 1997 yılında kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı bir ilki gerçekleştirerek BAL'da Sivas’ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneğine 10 bin Lira destek verdi. Sivas‘ta sportif ve kültürel faaliyetlere destek vermek amacıyla kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı spora olan desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Vakıf kentte bir ilki yaparak ilk kez Bölgesel Amatör Liginde(BAL) sahaya çıkacak amatör bir kulübe destek verdi. Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas’ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneğine 10 bin Lira maddi destekte bulundu. Vakıf Başkanı Bahattin Eren düzenlenen etkinlikle 10 bin Liralık çeki Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü başkanı Muzaffer Işıklar’a teslim etti. Etkinliğe Vakfın yönetim kurulu üyeleri ve .. katıldı.
10 bin Lira destekte bulundular Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Bahattin Eren burada yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu arkadaşlarımızın özverili fikirleriyle almış olduğumuz bir karar doğrultusunda bundan böyle ilimizi bölgesel, ulusal ve uluslararası spor branşlarında temsil edecek amatör sporcu ve kulüplere başarılarında katkı sunmak amacıyla maddi destekte bulunma kararı alınmıştır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bölgesel amatör liginde Sivas’ımızı temsil edecek Abdulvahabi Spor Kulübü derneğine çam sakızı çoban armağanı biraz olsun ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla bütçemiz oranında arkadaşlarımızın da önerileriyle 10 bin Lira gibi bir yardımda bulunmak için bu etkinliğimizi düzenledik. Ve aynı zamanda da kulübümüzün başarısını kutlamak için buradayız. Burada şunu da belirtmede fayda görüyorum. Bu etkinliğimiz inşallah Sivas’ta ki duyarlı olan Sivil Toplum Kuruluşlarına da örnek olur diye düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.
Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü Derneği Başkanı Muzaffer Işıklar ise, “Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı sağ olsunlar bize destek oldular. Bu bir gençlik kulübüdür. Hiç bir dayanağımız yok. Sayın Valimiz olmasaydı zaten bu kulübü kapatacaktık. Bize yardım eden herkese minnettarız. Çok sağ olun’’ dedi.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Zeki Ekici’de verilen destekten dolayı amatör spor klüleri adına vakfa teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement