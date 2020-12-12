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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vakıf binasında korkutan yangın

Vakıf binasında korkutan yangın

- Yangından görüntüler

Bild Patlama Sesi Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

-- İtfaiyenin çalışmasından görüntüler
-- Görüntü cep telefonu görüntüsü, Kayseri klasörüne geçilecek.

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Kuddusi vakfında gelen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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