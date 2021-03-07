Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak

-Sosyal mesafeye uyulmaması

-İnsanların kızakla kayması

-Röportaj yapılması

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Sağlık Bakanlığı verilerine göre korona virüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Kastamonu’da, Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşlar kayak yaptı.Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 5 kilometre uzunluğunda kayak pistleriyle kayakseverlerin ilgisini çeken Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi’nde şu anda 50 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.Vatandaşların talep gösterdiği kayak merkezi, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirlerini de unutturdu. Kayak merkezine gelen vatandaşların genel olarak maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre Covid-19 vakalarının yüzde 50 artış göstermesi üzerine 'Sarı' renkten 'Turuncu' renge geçen Kastamonu’da maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşların kızaklarla kaymaları bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar ise, maske takmayan şahısları uyararak maske takmalarını istedi.Ailesiyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine geldiğini söyleyen Hatice Sarıgöz, “Kimse maske takmıyor. Burası çok kalabalık. Vakaların artmasına rağmen kimsenin önemsemediğini gördüm. Ben de ailemle birlikte geldim buraya gezi amaçlı ama vakalar artmamış, korona virüs yokmuş gibi davranılıyor. Sanki burada pandemi yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.

Çocuklarıyla birlikte Ilgaz Dağı'na geldiğini söyleyen Sarıgöz, “Burada çok eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Burası çok güzeldi ama yine de pandemi halen var, o yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyordu. Biraz çekindik, korktuk ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. Maskemizi takıp sosyal mesafemize dikkat ettik” diye konuştu.





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