Vakaların arttığı Diyarbakır'da kurallar hiçe sayıldı

-Vatandaşlardan görüntü

-maskesizlerden görüntü

-uyarılara uymayanlardan görüntü

-zabıtadan görüntü

-Mehmet Güler röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Korona virüs vakalarının hızla arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşların hiçbir kurala uymadığı görüldü.

Bazı vatandaşlar kamerayı gördükten sonra maske takmaya çalışırken bazıları da umursamadan el sallamayı tercih etti. Sosyal mesafenin de unutulduğu anlardaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan ve milyonlarca kişiyi etkileyen korona virüs, son dönemlerde yeniden hortladı. Tedbirlerin unutulması ve vatandaşların rehavete kapılması ile günlük 50 bin üstü vakanın çıktığı Türkiye'de, ek kısıtlamaların gelmesi gündemdeyken, Diyarbakır'da vatandaşların boş vermiş halleri pes dedirtti. Hafta içi akşam saatlerinde Sur ilçesine akın eden vatandaşlar, Hz. Süleyman Cami ve Millet Bahçesini doldurdu. Diyarbakır'da vatandaşların hiçbir kurala uymadığı görüldü.

Bazı vatandaşlar kamerayı gördükten sonra maske takmaya çalışırken bazıları da umursamadan el sallamayı tercih etti. Zabıta ekiplerinin uyarılarını bile takmayan vatandaşların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Sosyal mesafenin de unutulduğu anlardaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Bir tek 75 yaşındaki dede maske taktı Yoğun kalabalık içinde maske takan tek kişinin 75 yaşındaki Mehmet Güler olduğu görüldü.

Haftalardır dışarı çıkmadığını, eşi ile birlikte akşam üzeri tedbirlerini de alarak dışarı çıktığını belirten Güler, korona virüs kurallarına uymayanlara tepki gösterdi. Maskesiyle diğer vatandaşlara örnek olmak istediğini dile getiren Güler, "Dışarı çıkamıyorum, çıktığımda da muhakkak maskemi takıyorum,. Maske takmayan vatandaşları uyarıyorum bazen ama onlar da 'Sana ne' diyor. Dışarı çıkan herkesin mutlaka maske takması gerekiyor. Kulak verilmiyor önemsemiyorlar, aşağı tarafta birçok insan var hiçbirinde maske yok" dedi.





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