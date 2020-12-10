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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vakaların arttığı Adana’da damda düğün halayı pes dedirtti

Vakaların arttığı Adana’da damda düğün halayı pes dedirtti

Damda halay çekenler

( ADANA ) Vakaların arttığı Adana’da damda düğün halayı 'pes' dedirtti ADANA


- Adana’nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin maskesiz mesafesiz düğününde, damda halay çekenler pes dedirtti.Şevkiye Mahallesi, Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir ikametin damında yapılan düğün merasimi mahalle sakinlerini şaşkına uğrattı.Korona virüs vakalarında hızla artış gösterdiği Adana’nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu olduğu iddia edilen kişilerce müzikli, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan, maske takılmadan yapılan düğün merasimi görenleri hayrete düşürdü.
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