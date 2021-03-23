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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Vakaların artmasına rağmen metrolardaki kalabalık dikkat çekti

Vakaların artmasına rağmen metrolardaki kalabalık dikkat çekti

Yenikapı metrosu kalabalık

Toplu Taşıma Sayılar Kalaba Alabalık Trol 

-Gayrettepe metrosu kalabalık
-Metro içi görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Yenikapı metrosunda kalabalık manzara dikkat çekti İSTANBUL

- Korona virüs vaka sayılarının artış göstermesine rağmen vatandaşların İstanbul’da metrolarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul’daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluklar oluştu. Yetkililerin uyarılaran rağmen Yenikapı-Hacıosman metro hattında oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
(OFY-
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