Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler sıklaştırıldı

-Cadde sokak ve meydanlarda denetim



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, camii ve mescitler de denetlendi. Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlarda maske denetimin yanı sıra, cami ve mescitlerde denetlendi. Denetimlerde faaliyet gösteren ekipler tarafından vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.



loading...