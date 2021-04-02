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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vakaların artığı Kırklareli’nde denetimler arttı

Vakaların artığı Kırklareli’nde denetimler arttı

Denetim ekipleri denetimi

Kıraathane Trol 

-kafe, lokanta gibi iş yerlerinde genel detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan dinamik denetim sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneler denetledi. Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneler denetlendi. Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.
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