Vaka sayısı sıfır olan köyde ilginç korona önlemi...Köyün girişine ahşaptan insan heykeli yaptılar, çantasına da maske doldurdular

-röportaj



( ARTVİN ) ARTVİN



- Korona virüs vakasının bulunmadığı Artvin’in Şavşat İlçesine bağlı Pınarlı köyü sakinleri, virüsün köye girmemesi için ilginç bir yöntem uyguluyor. Kendi imkanlarıyla elma ve erik ağacından yaptıkları ahşap heykelle, köye dışardan gelenlere maske kuralına hatırlatıyorlar. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap insan heykeli köyün girişine koyarak, dışarıdan köye giren yabancılara maske kuralını hatırlatıyor. 600 haneli Pınarlı köyünde yaşayanların sayısının oldukça fazla olmasına rağmen köye korona vakası bulunmuyor. Alınan tedbirlerine tamamen uyan köy halkı, dışarıdan gelen yabancıların köye virüs getirmemesi içinde, maske kuralına oldukça önem veriyor. Maskesiz köye giriş yapılamayacağını yaptıkları ahşap insan heykeliyle göye gelenlere hatırlatıyor. Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, atıl durumda olan elma ve erik ağaçlarını kullanarak ahşap insan heykeli yaptı. Burunu ve kulakların büyük yaparak heykeline mizah katan Aydın, heykelin omuza birde çanta astı. Çantanın içine maske koyan ve köye gelen yabancıların köye maskesiz girilemeyeceğini maskesi olmayanların buradan temin edebileceklerini ifade etti.

Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “bu köye gelen arkadaşları duyarlı olmaya çağırmak için bu heykeli yaptık. Heykelin adına Cabbar taktık. Bura gelenler maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalılar. Köyün girişine koyarak dışardan gelen arkadaşlara bu kulları hatırlatıyoruz. Köyümüz çok kalabalık aynı zamanda kurallara oldukça duyarlıyız ancak, dışardan gelen arkadaşlar bu duyarlılığı göstermiyor. Onun içinde bu heykeli yaptık. Çantasının içine de maske koyduk, gelen misafirlerin maskesi yoksa bu çantada alabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.



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