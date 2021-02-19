Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı

Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı

İlçe girişinden görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Karantina Kışla 


- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi 10 gün boyunca karantina altına alındı. Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi'nde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.
Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement