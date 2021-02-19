Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı



- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi 10 gün boyunca karantina altına alındı. Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi'nde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.

Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.



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