Vaka sayılarının düştüğü Gaziantep’te 'rehavet' uyarısı

-maskesiz vatandaşlar

-Vali Davut Gül'ün açıklama

-Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklaması

-alandan detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türkiye genelinde alınan sıkı tedbirlerle vaka sayılarının yüzde 66 oranında azaldığı Gaziantep’te çarşı ve meydanlar dolup taşarken, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyerek, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları ikaz etti.Türkiye genelinde havaların soğuması ile artan vaka sayıları sonrası ülke genelinde alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısında düşüş sağlanırken, Gaziantep’te de peş peşe çıkarılan ve uygulamaya geçirilen genelgelerle vaka sayılarında düşüş oranı yüzde 66 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vaka sayılarının en fazla düştüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep’te 56 saatlik kısıtlamalar öncesinde çarşı ve meydanlar doldu taştı. Yaşanan yoğunluğun ardından ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin vatandaşları rehavete kapılmamaları ve kurallara uymaları konusunda ikaz etti.“Düşüşü de yükselişi de dikkate almayın”Vali Gül, insanların disipline edildiğinde vaka sayıların düştüğünü, tedbirlerin gevşetildiğinde ise sayıların arttığını vurgulayarak, “Gazianteplilerin başarısı, kendimizi disipline ettiğimizde, dikkat ettiğimizde vaka sayıları düşüyor. Tedbirleri gevşettiğimizde, dikkat etmediğimizde 1 hafta sonra yükseliyor. Düşüşün de, yükselişin de dikkate almamız lazım. Tamamen yok olana kadar disiplinli yaşamımızın devam etmesi lazım, maske, mesafe, temizlik. Gaziantepliler de olabildiğince ona dikkat ediyorlar” dedi.

“Nakış nakış işledik”Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vaka sayılarının düşmesinde Gaziantep Valisi Davut Gül ve kentteki belediye başkanlarının önemli bir etkisi olduğunu belirterek, “En önemli kısım, vatandaşın, disipline olması, koordinasyondu. Genelgelerin hayata geçirilmesiydi. Valimiz başkanlığında çıkan genelgeleri, nakış nakış işledik. Tüm başkanlarımız, bize ne düşüyorsa, hepimiz gereken desteği verdik. büyük bir lojistik desteği verdik. Bu süreçte Allah şahit, tüm gücümüzle, elimizden gelen her şeyi yaptık. Tek başına HES kodu uygulaması bile tüm Türkiye’ye örnek oldu. İstanbul daha 15’inde deneme yapacağını söylüyor. Biz temaslıları, şüphelileri, pozitif olan hastaları toplu taşımaya bindirmeyerek, otobüsleri güvenli, sağlıklı hale getirdik. Güvenli okul yaptık. Şehrin sağlıklı olması, bu musibetten bir an önce kurtulmak adına, tüm belediye başkanlarımız çok yoğun çalıştı. Halkımız inandı ve güvendi” şeklinde konuştu.

“O bir bitene kadar dikkat edeceğiz”Şahin, korona virüsü tüm dünyaya yayan 1 kişi olduğunu hatırlatarak, Gaziantep’te ise korona virüslü bir kişi kalmayana kadar mücadelenin süreceğini anlatarak, “Rakam bir ile başladı.

O bir bitene kadar, çok disiplinli, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Bu musibetten en hızlı kurtulan Gazişehir olacak inşallah, buna inanıyoruz” diye konuştu.

Vakalarda düşüşün ardından ise tüm ikazlara rağmen yaşanan rehavet nedeniyle çarşı ve meydanların dolup taştı. İkazlara rağmen maske ve sosyal mesafe gibi kurallara riayet edilmemesi dikkat çekti.



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