Vaka sayılarının azaldığı Samsun’da cadde ve sokaklardaki kalabalık ‘pes’ dedirtti

-Kalabalık insan detayı

-Kontrollerden detay

-Vatandaş röportajı

-Eskiden hazır kuvvet polislerinin olduğu yerler

-Genel görüntü



( SAMSUN )- Takviye için Ankara ve İstanbul’dan gelen 209 hazır kuvvet polisi görev yerlerine geri döndü SAMSUN



- Haftalardır taşıdığı vaka sayısı liderliğini Çanakkale, İstanbul ve Yalova gibi illere kaptıran Samsun’da cadde ve sokaklarda oluşan insan kalabalığı ‘pes’ dedirtti. Nüfusa oranla korona virüsü vaka sayısı en yüksek illerden biri olan Samsun, son 2 haftada yaşanan vaka sayısındaki düşüş nedeniyle liderliği ülkenin batısında yer alan bazı illere bıraktı. Tematik dinamik tedbirler ile Ankara ve İstanbul’dan gelen özel kuvvet polislerinin de desteği ile virüsün yayılım hızının azaltılmasında az da olsa bir ivme yakalayan Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra bugün karşılaşılan manzara tedirgin etti. Salgının yayılım hızının kontrol altına alınması adına İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul’dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapılan Samsun’da, takviye polisleri yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldıktan sonra esas görev yerlerine döndüler. Hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar, cadde, sokak, parklar, mağaza önleri ve geçiş noktalarında insan kalabalığı oluşturdular. Yaşanan kalabalık görüntüleri, Samsun'un tekrar nüfusa oranla vaka sayısında birinciliğe yükselebileceğinin sinyallerini verdi. "Önceden pek idrak edemiyorduk ama şimdi biraz daha temkinliyiz" Sokakların kalabalık olmasından şikayet eden vatandaşlar, 'kendilerinin neden sokakta olduğu' sorusuna ise kendilerine göre haklı bir gerekçe göstererek cevap verdiler. Vatandaşlardan Yasemin Kılıç, “Bence insanların artık birinci derecede yakınlarının korona virüsüne yakalanması olayın ciddiyetini onlara daha iyi gösterdi. Önceden pek idrak edemiyorduk ama şimdi biraz daha temkinliyiz diye düşünüyorum. Havalar ısınınca bu düşüşün çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz gezmeyi, aile ortamlarını seven insanlarız. Bunları yapmamaya dikkat edersek daha iyi olacaktır. Şimdi insanlar oruçlu olduğu için yani oruç tuttuğumuz için daha çok eve kapanıyoruz. İçimize kapanıyoruz ama bayramla beraber maalesef bu hareketlilik artar diye düşünüyorum. İnşallah sonumuz hayırlı olur“ dedi.

Mehmet Mındız ise, “Düşüş yaşandı ama şu anda aldı başını tekrar gidiyor. Bu insanları görüyorsunuz işte tedbirini almıyorlar. Ben çekiniyorum işim olduğu için geçiyorum buralardan. Görevli polislerimizi HES kodu sorgulaması yapıyorlar. Düşüşün kalıcı olmasını hatta virüsün hepten bitip gitmesini isterim. Ama tedbirlere yüzde 70’i uyuyorsa yüzde 30’u uymuyor. Ben kendim esnafım, dükkanımda önlemimi aldım. Kalabalıklara girip çıkarken mutlaka maskemi takıyorum. İnsanlardan kaçarak ilerliyorum. İnsanların hepsinin duyarlı olması karşıdaki insanları da düşünmeleri lazım. Bakın hemen şu anda görüyorsunuz maskesinde burnu açık adamın geziyor” diye konuştu.

(ED-SLH-



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