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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor

Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor

Uzun araç kuyruğundan detay

Salar Sayılar Trafik Yoğunluğu Kışla 

-Vatandaş röportajı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da şehre girişte uygulanan Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi virüs yoğunluğunun önünü keserken, trafik yoğunluğunun ise önünü açıyor. Şehre girmek isteyen araçlar yapılan sıkı denetime tabi olarak uzun araç kuyruklarında bekliyor. Denetimler şehre girecek 'virüsün de aracında işi zor' dedirtiyor. Samsun’da vaka sayılarının artmasıyla denetimlerde yoğunlaştı. Şehre giriş ve çıkışlarda HES kodu denetimi uygulanıyor. Yapılan denetim korona virüsü temaslısı veya pozitif olanların virüsü diğer bölgelere yaymasını engelliyor. Virüs bu noktalardan ileri geçemiyor ancak sağlıklı vatandaşların bulunduğu diğer araçlarda geçmekte zorlanıyor. Denetimler virüsün yayılımını kestiği gibi trafiğin hızını da kesiyor. Şehre girişte uzun araç kuyrukları oluşuyor. Ancak vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun. Kuyrukta zaman harcamış olsalar bile Emniyet güçlerinin HES kodu denetimlerini desteklediklerini dile getiriyorlar.
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