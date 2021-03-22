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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vaka sayılarının artışı, kafelerde kapanma korkusu yaşattı

Vaka sayılarının artışı, kafelerde kapanma korkusu yaşattı

- KAFE İŞLETMECİSİ İLE RÖP

Aritas Sayılar Görece Allah 

-- KAFELERDE GÖRÜNTÜ
-- KENTTEN GÖRÜNTÜLER

( BOLU ) -- Bolu’da vaka sayıları 1 haftada yüzde 50 arttı BOLU

- Bolu’da vaka sayılarının son 1 hafta içinde yaklaşık yüzde 50 artış göstermesi 3 hafta önce açılan kafelerde yeniden kapatılma korkusu yaşattı. Türkiye’nin korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu’da, son 1 hafta içinde korona virüs vaka sayısında yaklaşık yüzde 50 artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs haritasında 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 65.76 olan vaka sayısı, 13-19 Mart tarihleri arasında 100 binde 100.38’e yükseldi. Vaka sayılarının hızla artması 3 hafta önce normalleşme süreci kapsamında 101 gün aranın ardından yeniden açılan kafelerde kapanma korkusu yaşattı. "İnşallah kapanmayız" Yeniden kapanma korkusu yaşadıklarını söyleyen kafe işletmecisi Çetin Ataş, “Açıldıktan sonra 3 haftalık bir çalışma dönemimiz var. Vakalar turuncudan kırmızıya dönüştü görünüyor. Bizlerin dikkat ettiği kadar vatandaşların ve müşterilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Biz sonuçta HES koduyla, dezenfektanla iş yerimizde bu kurallara uyuyoruz. Endişelendik. Çünkü çalışmaya başlayalı 3 hafta oldu. Malzeme alımlarını yaptık ama yarın kapanırsak en büyük zararı biz göreceğiz. Bunlardan etkilenmemek için tereddütlerimiz büyük. Beklentimiz daha iyiye gitmek ama veriler öyle demiyor. Bizim beklentimiz kapanmamak ama veriler yükselirse kapanabileceğimizi aklımıza getiriyoruz. 101 gün kapalı kaldıktan sonra dükkanlarımızı açtık. Tekrar kapanıp belirsiz bir süre kapanmak istemeyiz. Kapanacaksak da ülke olarak 15 gün kapalı kalıp sonra tekrar açılmayı biz de bekleriz. Çok büyük zararlar ettik. Kapanırsak bu zararları tekrar edeceğiz. Çalışanlarımız da bizle birlikte işsiz kalacak. İnşallah kapanmayız” dedi.
(FC-HFV-
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