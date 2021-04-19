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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu

Vaka sayılarında artış sürerken vatandaşlar meydanları doldurdu

Suluova Denizciler Cad.

İftar Vakti Sayılar Kalaba Alabalık Irak 

-Suluova Selimiye Cad.
-Suluova Atatürk Bulvarı

( AMASYA ) AMASYA

- Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye’de de önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Evden çıkmayın" uyarısına kulak verdiler. Meydanları boş bıraktılar ama cadde ve sokaklar iftar öncesi doldu taştı. Amasya’nın Suluova ilçesinde iftar vaktine dakikalar kala cadde ve sokaklarda vatandaşların sayısı arttı. Suluova’nın en işlek caddeleri iftara az bir zaman kala sokakta insan yoğunluğu arttı. ATM kuyruğu, sokaklardaki insanlar virüsten korunmak için maske, eldiven gibi ürünlerle kendince önlemler alandılar ama sosyal mesafeye dikkat etmediler. Haliyle kalabalık meydanlar, parklar boş kalırken, ilçenin en işlek ara sokakları, caddeler insanlarla doldu. (SU-SLH-Y)
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