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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

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( SAKARYA )- Sakarya’da geçen hafta 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi ihlal etti- Kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise 592 bin lira ceza kesildi SAKARYA

Karya Aritas Sayılar Gori 


- Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerde arttı. Bir hafta önce 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi kısıtlamayı ihlal etti. Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin sayıları da arttı. Polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı denetimler neticesinde bir hafta önce kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı 452 iken bu hafta kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı 683 oldu. Ekipler, son 7 günde yaptığı denetimler neticesinde kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise toplamda 592 bin 920 TL ceza kesildi. (OK-
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