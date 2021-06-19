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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vaka sayıları düştü, dünyaca ünlü sahilde yoğunluk oluştu

Vaka sayıları düştü, dünyaca ünlü sahilde yoğunluk oluştu

Sahil araç yoğunluğu detay

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Sayılar Plaj 

-Vatandaş yoğunluğu detay
-Sahilden detay
-Denize girenler detay
-Güneşlenenler detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya’da vaka sayılarının düşmesi ile Konyaaltı Sahili doldu- Yerli ve yabancı turistler sahile akın etti ANTALYA

- Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, son haftalarda düşüşe geçen vaka sayılarının ardından yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Sahile gelen turistler 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında Akdeniz’in serin suyunun keyfini sürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapmış olduğu açıklamada Antalya’da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının 28,49 olduğunu duyurmuştu. Turizm kentinde vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından yerli ve yabancı vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Yarın uygulanacak olan kısıtlama öncesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması ile vatandaşların daha çok denize girerek serinlediği görüldü.
Bazı vatandaşlar ise sahilde şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. “Hava güzel, keyifler yerinde” Ailesi ile sahile dinlenmeye gelen Uğur Yağmur, “Uzun zamandır Antalya’da yaşıyorum. Antalya güzel bir şehir. Pandemi sürecinde maddi manevi olarak herkes sıkıntıya girdi. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte dünyanı en ünlü plajında herkes gönlünce eğlenmeye çalışıyor. Herkesin işi gücü rast gitsin. Hava güzel, keyifler yerinde” sözlerine yer verdi.
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