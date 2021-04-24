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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vaka sayıları arttı, Şırnak sessizliğe büründü

Vaka sayıları arttı, Şırnak sessizliğe büründü

-evlerden detay

Karantina Sayılar Yasaklar Allah 

--boş cadde ve sokaklar
--Röportaj
--İlçe merkez
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs vakaları artınca vatandaşlar evlerine hapsoldu. 20 bin nüfuslu ilçenin cadde ve sokakları boş kaldı. Şırnak’ta son günlerde vakalar artınca vatandaşlar yasaklara uyarak evlerine hapsoldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınına karşı kaymakamlığın aldığı tedbirler olumlu sonuç verdi. 3 günlük yasak başlar başlamaz ilçe merkez ve köylerinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokaklar boş kaldı. İsmail Aşan adındaki esnaf vakaların artmasıyla halkın kendi karantinasını uyguladığını söyledi.

Aşan, "İlçemizde vakalar artınca herkes evlerine kapandı. Yasaklar gelir gelmez herkes evlerinde kalmaya başladı.
Görüyorsunuz caddeler bomboş kaldı. İnşallah bu süreci atlatacağız" dedi.
(SRD-AKK-Y)
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