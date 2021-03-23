Vaka oranı en çok artan Kastamonu’da tedbirler yeterli bulunmuyor

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından korona virüs tablosunun değerlendirildiği son hafta vaka oranlarında en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu’da vatandaşlar, tedbirleri yeterli bulmadıklarını dile getirdiler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasında Kastamonu’da yer aldı. Kastamonu’ya birlikte Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan’da da vaka oranları artış gösterdi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kastamonu’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler vatandaşlar tarafından yeterli bulunmazken, vatandaşların ise kalabalık ortamlarda bulunmamaları tavsiye edildi. “Tedbirler ve denetimler yeterli olmadığı için vakalar arttı” Vaka oranlarının artış göstermesinin tamamen tedbirsizlikten kaynaklandığını söyleyen Mesut Kaygusuz, “Normalleşme süreci kapsamında özellikle iş yerlerinin açılması ve bazı yasakların kaldırılması vatandaşta rehavete yol açtı. Yakın bir zamana kadar çok düşük iller arasındaydık. Ama bir anda öne turuncu, sonra kırmızı kategoriye geçtik. Önlemlerin ve tedbirlerin arttırılması lazım. Biraz daha özen gösterilmesinin gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Vatandaşlarımız bazı mekanlarda iç içe oturuyorlar" Vatandaşında alınan tedbirlere uyarak dikkat etmesi gerektiğini belirten Kaygusuz, “Özellikle girdikleri yerlerde dezenfektan kullanmaları lazım. Maske kullanmaları gerek. Kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerekli. Kafe veya buna benzer ortamlarda otururken kurallara özen göstermeleri, özellikle dışarıda gezerken kalabalık ortamlardan kaçınmalı. Çünkü pazarlara baktığımız zaman milletin iç içe olduğunu görüyoruz. İşyerlerinin açılması esnaflarımız açısından çok iyi oldu ama diğer yandan vatandaşlar açısından vaka oranları arttı. Ayrıca vatandaşlarımız bazı mekanlarda iç içe oturuyorlar” diye konuştu.

"Biraz daha tedbirlerin arttırılması gerekiyor" Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün tedbirlerinin ve denetimlerinin yeterli olmadığı için vaka oranlarının arttığını düşündüğünü anlatan Kaygusuz, “Özellikle milletimizin oturdukları sosyal alanların bilhassa denetlenmesi gerekli. Buraların biraz daha incelenmesi lazım diye düşünüyorum. Kastamonu’nun vaka oranı çok düşüktü. Yüzde 35’ler civarındaydı. Şu anda yüzde 200’lere kadar vakalar arttı. Neredeyse 6 katı arttı. Eğer tedbirler yeterli olsaydı bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız” Vatandaşların kalabalık ortamlarda gezmeleri durumunda vakaların arttığını belirten Mehmet Karaş ise, şöyle konuştu: “Vatandaşımız iç içe geçince ne yazık ki böyle oluyor. Vatandaşımızın kalabalık yerlerden uzak durması lazım. Kalabalık yerlerde tedbirleri yeterli bulmuyorum. Korona virüsten korkuyoruz, bu yüzden de kendimizi sakınmamız lazım. Sonuçta kendi sağlığımız. Korona virüsün önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın işleri olmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor. Ayrıca kalabalık ortamlara da girmemeleri lazım.” “İnsanlarımız dikkatli davranmıyorlar” Vaka oranlarının artış göstermesi çok sıkıntılı bir durum olduğuna dikkat çeken Zafer Sercan Yıldırım da, şunları kaydetti: “Bence tedbirler yetersiz, maalesef insanlarımızda bazı konulara pek dikkatli de davranmıyorlar. Bu da vakaları arttırıyor.”



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