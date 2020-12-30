Vahşice öldürülen Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

- Maltepe’de vahşice öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nesine götürüldü. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde öğretim üyesi Aylin Sözer dün evinde vahşice öldürülmüştü. Sözer’in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri biten Sözer’in cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nesine götürüldü. (AY-ZA-
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