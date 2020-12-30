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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Vahşice öldürülen Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Vahşice öldürülen Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Cenazenin çıkışı

Öğretim Üyesi Cenaze 

-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Maltepe’de vahşice öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nesine götürüldü. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde öğretim üyesi Aylin Sözer dün evinde vahşice öldürülmüştü. Sözer’in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri biten Sözer’in cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nesine götürüldü. (AY-ZA-
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