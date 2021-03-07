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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Uzun zaman sonra açılan oto pazarı günü boş geçirdi

Uzun zaman sonra açılan oto pazarı günü boş geçirdi

Oto pazarından detay görüntüler

Salar Kalaba Alabalık Oto Pazarı Umutlu 

-Bülent Bey röportaj
-Ayhan Aydoğan röportaj
-Ahmet Yüksel röportaj

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki araba pazarı pandemi kısıtlamalarıyla kapatıldıktan uzun zaman sonra tekrar açılırken, ne alıcı vardı ne de satıcı. Eskişehir Tepebaşında ikinci el oto pazarı sakin bir gün geçirdi. İnsanların gerek pandemi tedirginliği gerek hava soğukluğu gerek fiyatları yüksek buluşu pazarın erken dağılmasına sebep oldu. Sabah saatlerinde hafif bir topluluk yakalayan oto pazarı, öğle saatlerinde boş kaldı. Araba pazarını soğuk hava dolayısıyla erken boşalttıklarını söyleyen Bülent Bey, “Araba pazarına geldik. Sabah gelmiştik. Şimdi dönüyoruz. Sabah kalabalıktı ama hava soğuduğu için erkenden dağılıyoruz” şeklinde konuştu.
Piyasaların araba pazarındaki etkisinden bahseden Ayhan Aydoğan ise, “Hevesle geldik bugün ama bir hareketlilik yok. Satılan araba da görmedik. Pandemi sürecindeyiz zaten. Ülkemizin ve dünyanın durumu belli. Elimizdeki malı kaybetmemeye çalışıyoruz” dedi.
Daha sonra olacak pazarlardan umutlu olduklarını belirten Ahmet Yüksel şunları söyledi: “Pandemiden sonraki ilk pazara geldik. Çok hareket yok. Herhalde ilk gün olduğu için. Fiyatlar da biraz yüksek. İnsanlar geldi biraz bakındı ve gitti. Bundan sonra daha güzel olacak diye ümit ediyoruz.”
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