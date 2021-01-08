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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uzun süredir aranan firari hükümlü kadın Küçükçekmece’de yakalandı

Uzun süredir aranan firari hükümlü kadın Küçükçekmece’de yakalandı

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi

Uyuşturucu Yargıtay Uyuşturucu Operasyonu Firari Hükümlü Hapis Cezası 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Küçükçekmece’de yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 zehir taciri ile birlikte yakalanan ve hakkında 2017 yılında verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası yargıtayca onanan ‘Melek’ kod adlı Çilem K.'nın, Küçükçekmece'de ikamet ettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Çilem K.’yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin sonunda adliyeye sevk edilen ‘Melek’ kod adlı Çilem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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