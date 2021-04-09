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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Uzun süre şemsiye ile yaralının başında bekledi

Uzun süre şemsiye ile yaralının başında bekledi

Kaza yeri

Yağmurlu İlk Müdahale Para Cezası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralının arkadaşının şemsiye ile başında beklemesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Sürücünün kazayı anlatması

( ZONGULDAK )- Kazaya karışan sürücü, hastaneye gittiği için ceza yedi ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerine meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Devrim Bulvarı'nda seyir halinde olan Murat B. idaresindeki 67 AAG 227 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Tekineş’e (59) çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi, kazada yaralanan İbrahim Tekineş’in ıslanmaması için şemsiye ile başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Öte yandan, otomobil sürücüsü, kazanın aracının fren telinin kopmasından dolayı meydana geldiğini belirterek; "Araba, yağmurlu havada durmadı. Malum yerler ıslak. Tam o esnada fren teli koptu. Araba kızakladı, duramadım. Sağ ön tarafta far kısmından yakaladı ağabeyi. Şu anda arabanın fren teli kopuk" dedi.
Sürücü Murat B.'ye, kazada yaralanan İbrahim Tekineş’in hastanede yanında olmak istemesi üzerine ‘Olay yerini terk etmekten’ 314 TL idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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