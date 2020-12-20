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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde

Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde

Drone görüntüsü

Güzergah Karya Irak 

-Farklı bölgelerden detaylar
-Aktüel detaylar
-arşiv görüntüler

( SAKARYA -ÖZEL-DRONE)- Ankara ile İstanbul’u birbirine bağlayan TEM’de sessizlik hakim- Kısıtlama günlerinde boş kalan otoyolun Sakarya geçişi havadan görüntülendi SAKARYA

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan ve Ankara-İstanbul arasında köprü görevi gören Anadolu TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk, kısıtlamalarda yerini sakinliğe bıraktı. Genelde yoğunluğun yaşandığı Sakarya geçişinde, kısıtlama günlerinde boş kalan otoyol havadan da görüntülendi.Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu TEM Otoyolunda kısıtlama günlerinde sessizlik hakim. Genelde yoğunluğun yaşandığı ve uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen otoyolun Sakarya geçişi kısıtlama günlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Bayram öncesi ve sonrası adeta kilitlenen trafik görüntüleri ile akıllarda yer eden ve kısıtlama günlerinde adete bomboş kalan TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.Öte yandan, otoyolu kısıtlama günlerinde çoğunlukla otobüsler başta olmak üzere; yük taşımak için yola çıkan kamyon, kamyonet ve tırların kullandığı görüldü.
Havadan da görüntülenen otoyolda araç trafiği neredeyse yok denecek kadar aza indi.
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