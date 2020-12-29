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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Üzümler rekolte ve kaliteyi arttırmak için makyajlanıyor

Üzümler rekolte ve kaliteyi arttırmak için makyajlanıyor

İşçilerden farklı açılardan görüntü

Tarım Etiler Kış Mevsimi Irak 

-Bağların budanmasından farklı açılardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Yurt genelinde en çok üzümün ihraç edildiği bölgelerden olan Denizli’de önümüzdeki hasat zamanı için asmalara bakım yapılmaya başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan işçiler, gelecek yıl rekolteyi ve kaliteyi arttırmayı hedefliyor. Türkiye’de üzüm üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Denizli Buldan’da, hasat zamanın bitmesiyle bağlar bakıma alındı. Sofralık çekirdeksiz Sultani, Süperyol, İlkeren cinsi üzümlerinin en fazla üretilip ihraç edildiği bölgelerden biri olan Buldan Yenicekent ovasında, bağlar budanmaya başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber işe koyulan üzüm üreticileri, asmaların yapraklarını dökmesinin ardından, önümüzdeki sene rekolte ve kaliteyi arttırmak etme amacıyla budama işlemine başlıyor. Korona virüs kısıtlamalarından muaf tutulan tarım işçileri, sosyal mesafe dikkat edip, maske takarak çalışmalarına devam ediyor. Her yıl kış mevsiminde başlayan bağ budama, mart ayına kadar budamaya devam edecek. “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” Her yıl binler ton üzümün üretilerek, birçok ülkeye ihraç edilmesiyle bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen üzüm bağlarında budama yapan tarım işçilerinden 50 yaşındaki Sadık Şılak, ‘Bakarsa bağ, bakmazsan dağ olur’ atasözünü hatırlattı. Sadık Şılak, budamanın bağdaki üzüm asmalarının gençleşmesi, verimi arttırmak ve üzümün kalitesi açısından en önemli çalışma olduğuna dikkati çekti. Şılak, Korona virüs kısıtlamalarından muaf tutulmalarının üretiminin düşmesinin önüne geçtiğinin altını çizdi. Budama işlemini anlatan Şılak, “Üzüm asmalardaki çubuklardan doğar. Bundan dolayı asmadaki en iyi çubukları bırakıp, zayıf olanlar kesmeliyiz. İyi bir asma 8-10 çubuk besleyebilir. Böylelikle en iyi çubukları bırakı diğerlerini kesmeliyiz ki daha kaliteli verim alalım. Ayrıca Korona virüs kısıtlamalarında muaf tutulmamız çok iyi oldu ve üretimin düşmesini engelledi” dedi.
(FP-MB-E)
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