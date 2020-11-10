Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular

-İŞÇİ RÖPORTAJI

-SİREN SESİYLE SAYGI DURUŞU

-İŞÇİ RÖPORTAJI

-SAYGI DURUŞU DETAY



( MANİSA ) -- Üzüm sepeti içindeki ses bombasından siren sesi çalıp saygı duruşuna geçtiler- Manisa'da devam eden üzüm hasadı sırasında saatler 09.05'te üzüm işçileri de saygı duruşunda bulundu MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçileri saat 09.05'te üzüm sepeti içine yerleştirilen ses bombasından çalan siren sesiyle birlikte üzüm kesimini bırakıp 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışan üzüm işçileri, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde, Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Sabahın erken saatlerinde üzüm kesimi için bağa giden üzüm işçilerinden biri olan Şirin Sepetçi'nin yanında getirdiği ses bombasına yüklediği siren sesini çalmasıyla birlikte üzüm kesen işçiler, işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ün tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu vurgulayan üzüm işçileri Atatürk'ün ölümünün sadece Türkiye’yi değil tüm dünyada üzdüğünü ve saygıyla andıklarını belirtti.

(HK-SC-



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