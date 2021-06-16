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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uzmanından baraj ve gölde yüzmek isteyenlere uyarı

Uzmanından baraj ve gölde yüzmek isteyenlere uyarı

Havuda yüzenlerden görüntüler

Yüzme Alışveriş Efes Boğulma Vakaları 

-Orhan'ın konuşması

( KAYSERİ ) -- Yüzme Antrenörü Talat Orhan:- “Boğulduğunuzu hissettiğiniz anda sakin olup nefes alışverişini hızlandırmayın” KAYSERİ

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Yüzme Antrenörü Talat Orhan, serinlemek için baraj ve göl sularına giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Boğulduğunuzu hissettiğiniz anda sakin olup nefes alışverişini hızlandırmayın” dedi.
1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber sıkılan vatandaşlar piknik yapmak için göl ve baraj kenarlarını tercih ediyor. Sıcaktan bunalıp baraj ve göl sularına girmek isteyen vatandaşlara, konunun uzmanlarından uyarı geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Yüzme Antrenörü Talat Orhan, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle beraber sıkılan vatandaşlarımız kendini dışarı atacak yer alıyor. En çok tercih edilen yerlerde baraj ve göl kenarlarıdır. Vatandaşlarımız buraya gittiklerinde ister istemez yüzme ihtiyacı duyuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlarımız suya girme ihtiyacı hissediyor. Vatandaşlarımız eğer yüzme bilmiyorlarsa suya girmemelidir. Bu bir can ve riske atmamamız gerekir. Yüzme bilenlerin dahi uzak yerlere açılmamasını, zeminini görmediği yerde ve bulanık sularda yüzmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Orhan, “Yüzme bilen vatandaşlarımızda bile boğulma vakaları olabiliyor. Kramp girmesinden dolayı boğulma riski yaşayabiliyorlar. Bu tür durumlarda son derece sakin olunmalı ve nefes alışverişini hızlandırmamak gerekir. Çırpınmadan, nefesini tutup sakin kalmaya çalışmalıyız. Seslenebiliyorsa etraftakilere seslenip onlardan yardım istemeliyiz. Yardım geldiğinde de panik halinde yardıma gelen kişiye sarılmadan kendisini tutup kenara doğru sürüklemesini beklemeliyiz” şeklinde konuştu.
(AG-
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