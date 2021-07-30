Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Uzmandan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Uzmandan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı

Uzmandan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı

Araçlara yapılan bakımdan görüntü

Balans Yangın Altın Kış Lastiği Tatİl 

-lastiklere yapılan bakımdan görüntü
-lastiklerin değişiminden görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) Uzmandan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı DÜZCE

- Kurban Bayramı tatili dönüşü ile birlikte binlerce vatandaş uzun yola çıkıyor. Birçok sürücünün kış lastiğini çıkarmadan yola çıktığı tespit edilirken, araç bakım ustaları "yazın kış lastikleri ile araç sürmeyin" uyarısında bulundu. Yazın kış lastiklerinin kullanılmaması gerektiğini belirten araç bakım ustası Ümit Sel, "Eğer kışı, yaz lastiğiyle geçirdiyse kontrol edilmesi gerekiyor. Kışın lastiğe yara, kesik gibi şeyler olduysa mutlaka lastiklerine baktırması gerekiyor. Lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Periyodik bakımları geldiyse aynı zamanda yapılması ve yenilenmesi gerekiyor. Yola çıkmadan önce araç sürücüleri mutlaka filtrelerini yağlarının seviyelerine baktırmaları lazım. Cam sularını yazlık cam suları ile değiştirmeleri, sileceklerin kontrol edilmesi lazım. Zorlu kış şartlarından geçti ise araçların ön takım kontrolleri yapılması lazım. Rot ayarı, balans ayarı, lastik havalarının kontrolü, lastik diş derinlikleri ölçülmesi gerekmekte. Bizim tavsiyemiz 3 milimin altında sürücüler yola kesinlikle çıkmaması gerekiyor. Çünkü yol tutuşu açısından risk teşkil ediyor. Ayrıca sürücüler yola çıkmadan önce çeki halatı, krikosu, yedek lastiği, yangın söndürücüsünü mutlaka bulundurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı